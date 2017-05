Tromba d’água é registrada no rio Tapajós em frente a Santarém

Fenômeno ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) e pode ser visto da Orla e outros pontos da cidade. Trombas d’água são mais comuns em áreas com domínio de clima tropical.

Uma tromba d’água foi registrada na manhã desta segunda-feira (22) em Santarém, oeste do Pará. O fenômeno que é um tornado que acontece sobre a água, ocorreu no rio Tapajós e pôde ser visto e admirado por muitas pessoas da Orla e por quem passava pela avenida Tapajós. Também foi possível ver de outros pontos da cidade, inclusive do alto de prédios. (veja o vídeo acima).

Em fotos enviados ao G1, é possível observar a tromba d’água circulando em formato de um funil sobre o rio. Não foram registrados danos e nem informações de feridos. O fenômeno se forma quando as nuvens carregadas passam sobre o mar ou em rios. Geralmente, a tromba d’água para antes mesmo de chegar na margem e não chega a causar problemas.

Segundo os meteorologistas, este tipo de fenômeno da natureza é muito comum, mas dependendo da intensidade da pressão do ar e também da temperatura durante a sua formação, pode causar grandes destruições. A recomendação da Capitania Fluvial e do Corpo de Bombeiros é não se aproximar da tromba d’água dentro do rio.

Tromba d’água

Trombas de água ou trombas d’água são mais comuns em áreas com domínio de clima tropical, em latitudes maiores, porém zonas temperadas também relatam ocorrências, como na Europa e nos Grandes Lagos da América do Norte.

Fonte: G1 Santarém.

