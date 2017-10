Tromba d’água na Baía do Guajará surpreende pessoas no centro de Belém

Um fenômeno inusitado surpreendeu as pessoas quem estavam no centro de Belém na tarde desta quinta-feira (26), às margens da Baía do Guajará. Além da já habitual chuva belenense, os céus hoje trouxeram uma imensa “tromba d’água”, um fenômeno meteorológico que assustou moradores e deixou várias dúvidas. Assista:

Segundo o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia no Pará (Inmet-PA), José Raimundo Abreu, apesar de um pouco assuadoras, as trombas d’águas duram apenas poucos minutos, o que diminui o perigo que elas possam causar. “Os ventos são violentos, sim, mas acontecem em um espaço de tempo muito curto, de dois a cinco minutos, com o centro do vórtice apresentando ventos que tem velocidade entre 40 km a 70 km por hora”, disse o meteorologista,

O fenômeno geralmente ocorre onde há nuvens Cumulus nimbus, devido à umidade do ar. Quando massas de ar que seguem em direções opostas se cruzam, elas causam o efeito rotacional concentrado e, quando tocam a água, formam o cone que surpreendeu as pessoas no centro de Belém na tarde de hoje.

Ainda segundo o Inmet, não há aparelhos que possam registrar ou prever o fenômeno, devido ao fato de ele ser muito concentrado em um pequeno espaço e durar pouco. As trombas d’águas aqui da região amazônica ocorrem, em média, em um espaço de dez metros de largura e tem cerca de 100 a 200 metros de comprimento. Não há registro de prejuízos ou acidentes causados pela tromba d’água da tarde de hoje.

Fonte: ORMNews.

