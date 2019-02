Tromba d’água provocou alagamento em Novo Progresso

A primeira grande trovoada de 2019 caiu na madrugada de domingo (17) , alagando as ruas da cidade. Segundo a informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso, foram 65mm de chuva. O Pluviômetro da fazenda estancia Medianeira nas proximidades da cidade, registrou 60mm.

Isso significa que choveu em curto espaço de tempo entre 60 e 65 litros por metro quadrado o que inevitavelmente causa alagamentos.

Em Novo Progresso, houve prejuízos materiais em pontos de alguns bairros.

O Fenômeno teve um impacto interessante na tarde deste domingo no Balneário do Bambu no momento que usuários estavam no local o balneário foi coberto por uma enxurrada dágua.

Conforme foi divulgado pelo proprietário que a 16 anos está naquele local e nunca foi presenciado algo igual!

