Tronco de homem sem braços e pernas é encontrado no Icuí-Guajará

Ainda não há informações sobre a identidade do corpo nem sobre as circunstâncias do crime – (F0to:Elivaldo Pamplona / O Liberal)

O homem que foi encotrado sem os bracos e as pernas, nesta quarta-feira (13), foi identificado inicialmente como Ivanildo Silva Lima Júnior, de 42 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (11).

Um policial militar do 6° Batalhão estava fazendo ronda na localidade, por volta de 18h15 na noite, quando observou urubus sobrevoando a área. Ao averiguar o perímetro, ele encontrou o cadáver esquartejado às margens de um dos braços do rio Maguari, no final da rua Tancredo Neves, no bairro do Icuí-Guajará.

Moradores do entorno relataram à polícia que escutaram aproximadamente três disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira.

Redação integrada de O Liberal

13.11.19 19h21

