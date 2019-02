Tropas da Venezuela permanecem na fronteira para impedir ameaças, diz ministro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As Forças Armadas da Venezuela continuarão posicionadas ao longo das fronteiras do país para impedir potenciais violações territoriais, afirmou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, na terça-feira.

