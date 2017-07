TRT abre processo seletivo para estagiários em seis municípios do Estado

As cidades de atuação dos estagiários serão: Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santa Izabel do Pará e Xinguara.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região abrirá no domingo (30) as inscrições para o Processo Seletivo 2017, que irá selecionar estagiários do curso de Direito. As inscrições vão até o dia 14 de agosto e podem ser feitas no site responsável pelos serviços e seleções do TRT.

Neste ano a prova ocorrerá online, no período de 8h às 12h, no dia 20 de agosto. As cidades de atuação dos estagiários são: Ananindeua, Belém, Marabá, Parauapebas, Santa Izabel do Pará e Xinguara, no estado do Pará e Macapá no estado do Amapá.

Serviços:

Inscrições abertas: 30/07 a 14/08.

Data da Prova: 20/08.

Horário: 8h – 12h.

Fonte: G1 PA.

