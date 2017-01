Trump assina hoje decreto para construir muro com o México

O ato é apenas uma das medidas que o presidente prometeu fazer contra os imigrantes

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar nesta quarta-feira (25) uma ordem executiva para começar a construção de um muro na fronteira com o México, como já havia prometido durante sua campanha eleitoral. O objetivo de Trump é frear a entrada irregular de imigrantes. A decisão foi anunciada em vários meios de comunicação ainda ontem (24), e o presidente usou seu Twitter para afirmar a medida: “Amanhã será um grande dia para a segurança nacional. Entre outras coisas, construiremos o muro!” (em tradução livre).

Os ataques do presidente aos imigrantes sempre foram comuns durante sua candidatura. Em uma de suas falas, ele declarou que imigrantes sem documentos procedentes do país vizinho eram “estupradores”. Por causa de situações como essa, as relações entre Estados Unidos e México estão cada vez mais instáveis, já que Trump, além de atacar a imigração e fazer comentários ofensivos, ele também prometeu criar novos impostos e tributos para as companhias que transladem sua produção a território mexicano em detrimento da fabricação nos EUA.

O presidente também prevê assinar nesta quarta-feira outras medidas para restringir a entrada de imigrantes que venham da Síria e outros seis países do Oriente Médio e da África, de acordo com informação publicada nesta terça-feira (24) pela agência Reuters. Seu objetivo é barrar a entrada de refugiados. Assim, ele firmará um decreto para evitar temporariamente a chegada de refugiados e um outro para negar vistos a cidadãos do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, e justifica que a medida seria para evitar ataques terroristas.

