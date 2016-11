Trump e Obama se reúnem na Casa Branca e discutem transição

O atual presidente dos EUA, Barack Obama, e o presidente eleito, Donald Trump, se reuniram há pouco na Casa Branca para uma conversa sobre a transição do governo.

Trump tomará posse no dia 20 de janeiro e muito se especula sobre a possibilidade de que o empresário não dê continuidade ao legado do futuro ex-presidente.

“Acabei de ter uma excelente conversa com o presidente eleito Donald Trump. Nossa prioridade é facilitar a transição. Queremos ter certeza de que ele se sinta bem-vindo.”, disse Obama.

Trump afirmou que espera “fechar acordos com o presidente no futuro e trabalhar junto com ele muitas e muitas vezes”. Ele completou dizendo ser uma honra se reunir com Obama.

Em seguida, Trump se despediu dos jornalistas e deixou a Casa Branca.

Por Noticias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...