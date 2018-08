TSE define ordem da campanha na TV e rádio para candidatos à Presidência

Propaganda eleitoral na TV e no rádio começa em 31 de agosto

(Foto: Reprodução)- Em audiência pública, o TSE sorteou, na quinta-feira (23), a ordem para a veiculação de propaganda política gratuita em rádio e televisão. Durante o encontro, mediado pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, as 13 chapas registradas pelo TSE foram sorteadas por ordem de aparição na TV.

No primeiro dia, a primeira a falar vai ser a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O segundo nome a falar é do Cabo Daciolo, do Patriota. O terceiro nome é de Eymael, do DC, o quarto a falar vai ser o Henrique Meireles, do MDB.

O quinto nome é de Ciro Gomes, do PDT. Guilherme Boulos do Psol foi sorteado para ser o sexto a aparecer na propaganda política. Depois dele, Geraldo Alckmin, do PSDB, seguido de Vera Lucia, do PSTU.

Na nona posição sorteada ficou a chapa de Lula, do PT, seguida pela chapa de João Amoedo, do Novo. Na posição ONZE foi sorteado Alvaro Dias, do Podemos, depois vem Jair Bolsonaro do PSL e o último a falar é João Goulart Filho, do PPL.

Lembrando que a ordem é para o primeiro dia de aparição e vai funcionar em rodízio. O primeiro nome vai para o fim da lista, no dia seguinte e assim sucessivamente, até o fim das propagandas, em 4 de outubro.

A propaganda eleitoral em rádio e TV começa no dia 31 de agosto. Para o cargo de Presidente da República, serão dois blocos ao dia. Na TV, de uma a uma e doze da tarde, e de oito e meia a oito e quarenta e dois da noite.

Para rádio, as propagadas serão das sete às sete e doze da manhã e de meio dia a meio dia e doze.

Por: Agência Brasil 24 de Agosto de 2018 às 07:35

