TSE diploma Bolsonaro e General Mourão como presidente e vice-presidente da República (Foto: Reprodução / TV Justiça)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diplomou nesta segunda-feira (10) o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para cumprir mandato de 2019 a 2022. A cerimônia de diplomação do foi realizada em sessão solene no plenário da Corte. Os diplomas são assinados pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

