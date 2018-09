TSE libera campanha de Wladimir Costa ao Senado

Wladimir Costa — Foto: Reprodução/TV Câmara- Decisão suspende recurso do TRE, que havia indeferido campanha do deputado por caixa dois e captação ilegal de dinheiro nas últimas eleições.

O deputado Wladimir Costa (SD-PA) está autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prosseguir em campanha eleitoral. A decisão do ministro Edson Fachin, definida em sessão na segunda-feira (24), suspende o recurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) que havia indeferido a candidatura. Procurado pelo G1, o partido Solidariedade não se manifestou.

O TRE havia determinado o imediato afastamento de Wladimir da campanha eleitoral e da utilização de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na decisão, os juízes citaram que o candidato foi condenado em 2016 por captação ilícita de recursos financeiros e caixa dois na campanha política referente às eleições 2014.

Fachin, no entanto, entendeu que a apresentação de recurso ao TSE contra decisão do TRE garante efeito suspensivo, e liberou Wladimir para fazer campanha até a decisão final da Corte.

