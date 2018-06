TSE põe para andar novo pedido de cassação de registro do PT

O ministro do TSE Admar Gonzaga recebeu no início de maio um novo pedido de cassação do registro do PT, assinado por um cidadão chamado João Antonio Aires da Rocha, que se auto-intitula Pastor João Rocha.

Ele aponta os argumentos de sempre para pedir a extinção do partido de Lula: pagamentos de propina, desvio de finalidade da agremiação, lavagem de dinheiro e etc, etc e etc.

A representação não deve dar em coisa alguma.

Sim, mas Gonzaga não quis nem saber e botou o processo para andar. No último dia 21, ele encaminhou a petição ao Ministério Público e pediu para a turma de Raquel Dodge se manifestar na ação.

Por Gabriel Mascarenhas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...