Tubarão ‘pré-histórico’ com 300 dentes é capturado por acidente

Embora a maioria dos tubarões tenha uma cabeça chata, e a do tubarão-enguia seja redonda, as barbatanas e a toda parte inferior do corpo não deixam dúvidas de que se trata de um tubarão, e não de uma espécie de enguia.

No caso do tubarão capturado em Portugal, o animal foi apanhado por uma rede lançada a 700 metros de profundidade.

Espécie, que habita as profundezas do oceano, está na Terra antes dos homens, mas muitas incógnitas cercam animal

You May Also Like