Tucumã abre concurso para dezenas de profissionais com salário de 998,00 a R$ 14.000,00

O município de Tucumã, no Pará, publicou edital sobre concurso para preencher mais de 470 vagas para todos os níveis de ensino: fundamental, médio e superior, para a Prefeitura de Tucumã. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 14.000,00 e a carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. Acesse o site .

