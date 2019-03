Tucuruí abre concurso ofertando diversas vagas de nível médio

(Foto: Divulgação)- A Prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Pará, divulgou na manhã desta sexta-feira (8) a abertura do seu mais novo concurso público que visa preencher vagas para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. A oportunidade é voltada a candidatos de nível médio. O certame será executado pela banca organizadora Fadesp.

Para participar, as inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 08 de março e 11 de abril de 2019, através da internet. A taxa de inscrição custa R$ 70,00.

O MUNICÍPIO

A cidade de Tucuruí fica no sudeste do estado do Pará, cerca de 480 km da capital Belém. O município faz divisa com as cidades de Breu Branco, Novo Repartimento, Baião e Pacajá. Tucuruí é também uma microrregião com seis municípios.

Hoje a cidade possui cerca de 112 mil habitantes e se emancipou em 1947, quando se desmembrou de Baião. Tucuruí foi fundada em 1870 com a criação do distrito de Alcobaça. Em 1943, uma lei estadual alterou o nome do município para o atual.

