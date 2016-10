Tucuruí: edital oferta salários de até R$ 7.500

A Prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Estado, está com inscrições abertas para seu concurso público para o cargo de Procurador Municipal. A inscrição pode ser feita até às 23h59 do dia 16 de novembro.

São seis vagas ofertadas para o cargo de Procurador Municipal e o salário é de R$ 7.500, mais acréscimos de até 100% no vencimento, conforme Legislação Municipal.

A taxa de inscrição custa R$ 80, podendo ser paga em qualquer banco ou casa lotérica, até o dia 17 de novembro.

Entre os requisitos para a posse do cargo estão, a apresentação de diploma ou certificado de conclusão do curso de Bacharel em Direito reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e a inscrição regular na OAB.

As Pessoas com Deficiências (PcD) também poderão concorrer às vagas ofertadas. O certame reserva 5% delas a esses candidatos. Eles têm também direito a isenção da cobrança da taxa de inscrição. Para isso, devem imprimir, preencher e assinar o Formulário PcD, e depois enviá-lo à fundação via Correios, no período da inscrição, juntamente com o laudo médico original atestando a espécie e o grau de deficiência, inclusive com o código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

No período de 18 a 22 de novembro, o cartão de inscrição estará liberado para ajustes de dados e impressão.

O concurso terá duas fases, a primeira de aplicação da prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – a ser realizada no dia 27 de novembro no município, no horário das 8h às 13h (horário local), e a segunda fase com prova de títulos, também de caráter classificatória. Veja o edital .

