Tucuruí -Execução de advogado foi feita por pistoleiros, diz OAB Pará

O advogado João Vieira Bezerra foi assassinado na porta da casa dele, em Novo Repartimento, município do sudeste paraense, por volta das 22 horas de sábado (8). Ele foi morto a tiros. As primeiras informações indicam que dois homens, que estavam em uma moto, executaram o advogado, que era conhecido como “João do Trevo”. A motivação do assassinato é desconhecida.

Neste domingo (9), a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, divulgou nota sobre a execução. “É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, comunica o falecimento do advogado João Vieira Bezerra, assassinado a tiros por pistoleiros na porta de sua residência, na noite do último sábado (8), em Novo Repartimento. Formado em Direito pela Faculdade Gamaliel, em Tucuruí, o profissional militava em Novo Repartimento, município onde também atuava como construtor. De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, os disparos foram efetuados por homens que estavam em uma motocicleta”, informa o comunicado.

Diz ainda a Ordem que, “neste momento de dor e consternação, o presidente da OAB no Pará , Alberto Campos, em nome do Conselho Seccional e de todos os advogados paraenses, expressa condolências aos familiares e amigos do advogado, mais uma vítima da desenfreada onda de violência que assola o Pará. Diretores da OAB-PA, da Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas e da subseção da OAB em Tucuruí, cuja jurisdição abrange aquela região, acionaram as autoridades competentes para cobrar providências, principalmente o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado”.

Equipes da Superintendência da Polícia Civil da Pará em Tucuruí e do NAI (Núcleo de Apoio à Investigação) encontram-se em Novo Repartimento desde a noite de sábado com a finalidade de elucidar o crime. “Ao atender solicitação da OAB-PA, a Segup reforçou o efetivo de policiais no município para fortalecer o trabalho de investigação. Presidente da subseccional de Tucuruí, Iriel Batista está em Novo Repartimento para acompanhar as investigações ao lado do vice-presidente Ezequiel Mendes. Com mais este episódio lamentável de violação da principal prerrogativa do ser humano, que é a vida, a OAB-PA não medirá esforços para que o caso seja esclarecido e os responsáveis punidos exemplarmente”, acrescentou a nota.

