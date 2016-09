Tucuxi vence a disputa dos botos 2016 e empata títulos com o Rosa

O Tucuxi é o campeão do Festival dos Botos, realizado durante a Festa do Sairé, que ocorre anualmente na vila de Alter do Chão, distante aproximadamente 40 km de Santarém, no oeste do Pará. Com duas vitórias consecutivas, a agremiação passou a ter nove títulos e empata com o boto rival, Cor de Rosa, campeão de 2014. A apuração foi realizada na tarde desta segunda-feira (19), no Sairódromo.

O boto cinza destacou o tema “Festa das Cores” e venceu com 318,5 pontos, contra 313 pontuados pelo Cor de Rosa, uma diferença de seis pontos.

O presidente da Associação Folclórica do Boto Tucuxi, Edilberto Ferreira dedicou a vitória aos 600 integrantes que colaboraram para a concretização da apresentação, além da torcida. “O boto Tucuxi é merecedor devido ao seu trabalho. Dedico totalmente a galera linda – torcida do Tucuxi – que é composta não só de santarenos, mas de turistas que vem de outras regiões e países”.

Apresentação

A aposta do Tucuxi foi mostrar a diversidade da Festa do Sairé, que mistura cores e ritmos. Outro ponto explorado foi resgate das manifestações indígenas antes da chegada dos europeus. A agremiação contou com aproximadamente 700 componentes e a evolução durou 1h45.

A evolução do Tucuxi no Lago Verde iniciou com a representação do ritual indígena do Cumaru. Um dos destaques foi a alegoria representando a mãe natureza, no formato de mulher, incluindo a fauna e a flora brasileira que impressionou por seu tamanho e imponência com 35 metros de altura.

Conduzida pela alegoria de mulher borboleta, representando a transformação da natureza, a Rainha do Artesanato iniciou sua participação saindo de um jarro em homenagem à cerâmica Tapajoara. Por sua vez, a alegoria Botometamorfose , representando o animal que assume a forma humana, trouxe o Boto homem, quesito tradicional nas apresentações.



Apuração

Cada boto teve duas horas para se apresentar. Ao todo, 16 itens foram analisados pelos jurados, com notas de 7 a 10 cada um: apresentador, cantador, rainha do Sairé, cabocla borari, curandeiro, rainha do artesanato, boto homem encantador, boto animal evolução, rainha do lago verde, carimbó, conjunto folclórico, alegorias, letra e música, ritual, torcida e sedução do boto.



Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

