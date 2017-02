Tudo o que você precisa saber sobre a nova versão do WhatsApp

O Facebook deu o último passo para exterminar o Snapchat: introduzir uma cópia de sua principal característica em seu segundo serviço mais popular, o WhatsApp. A ferramenta já foi lançada para os brasileiros (se você não está vendo o recurso ainda, feche e abra o app). Mas você já sabe como utilizar a novidade?

O novo recurso ganhou a alcunha de “Status” no WhatsApp, mas ele nada mais é que o Instagram Stories repaginado, que por sua vez também é o Snapchat Stories com uma cara nova. É possível publicar fotos e vídeos com efeitos, e as imagens desaparecem depois de 24 horas; você pode postar várias vezes ao dia e atpe compor uma sequência de publicações.

Está com alguma dúvida? Pois aqui está um guia de tudo o que você precisa saber sobre essa nova versão do WhatsApp. Vamos começar pelo novo recurso de Status. Acompanhe:

1. Abra o WhatsApp e vá até a aba de “Status”, incluída na nova versão;

2. Primeiro, vamos escolher quem pode ver suas publicações. Para isso, toque no ícone dos três pontos no canto superior direito da tela (no Android) e acesse “Privacidade do Status” (no iPhone, é só tocar no botão gigante no topo do feed);

3. Aqui você pode escolher três opções: “Meus contatos” (compartilhar com todas as pessoas que estão na sua lista), “Meus contatos exceto…” (compartilhar com todos, excluindo algumas pessoas) e “Compartilhar somente com…” (que restringe o alcance a algumas pessoas selecionadas). Escolha a opção que preferir e então basta selecionar as pessoas que deseja excluir/incluir e confirmar no botão verde no canto inferior direito da tela;

O fato é que hoje em dia, com a popularidade do WhatsApp, temos entre nossos contatos várias pessoas que não são amigas próximas ou familiares. São contatos de trabalho, ou, quem sabe, até mesmo uma pizzaria que aceita pedidos pelo aplicativo. Não convém expor sua intimidade a estas pessoas.

4. Definido seu nível de privacidade, agora é só publicar seu Status. Para postar alguma coisa, basta voltar à aba “Status” e tocar no ícone de um círculo pontilhado com um sinal de adição na ponta;

5. Com a câmera do celular ativada, basta tirar uma foto dando um leve toque no círculo central ou segurar por alguns segundos para gravar um vídeo;

6. Com sua foto ou vídeo prontos, você pode adicionar uma legenda, recortar a imagem, inserir emojis, escrever algum texto sobre a imagem ou fazer um desenho. Não é possível aplicar filtros, como no Instagram, Messenger ou o próprio Snapchat;

7. Quando suas edições estiverem prontas, é só clicar no ícone de enviar e pronto;

“Mas como eu faço para encontrar meus contatos agora?”, você pode estar se perguntando. Calma que o caminho é simples. No Android ou no iPhone, basta tocar no ícone de uma mensagem no canto superior direito da tela – é lá onde a sua lista de contatos foi parar.

“E o que é esse ícone de câmera no canto esquerdo da tela?”, você pode se questionar agora. Trata-se de um simples atalho para os Status. Toque nele se você quiser mandar rapidamente uma foto ou vídeo para seus amigos, da forma como já ensinamos.

Ficou com mais alguma dúvida sobre as mudanças na interface do WhatsApp? Deixe a sua pergunta nos comentários.

Fonte: olhardigital.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

