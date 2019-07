Túnel de 20 metros é encontrado em pavilhão desativado do Complexo de Santa Izabel

O túnel foi encontrado na galeria do Pavilhão 1 (Foto:Reprodução/Susipe)

Segundo a Susipe, uma investigação será aberta para apurar como os internos tinham acesso ao pavilhão

Em mais uma revista, desta vez na manhã desta segunda-feira (1º), foi encontrado um túnel de aproximadamente vinte metros no Centro de Recuperação Regional Penitenciário do Pará I (CRPP I), localizado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, Distrito de Americano.

Segundo Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) o túnel foi encontrado na galeria do Pavilhão 1, que já está desativado. Segundo a direção da unidade prisional, todos os dias é realizada uma revista estrutural no pavilhão desativado, bem como em toda a unidade prisional.

A equipe de infraestrutura da Superintendência já realizou a concretagem do túnel, selando a passagem. Agora, será feito um boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma investigação para apurar como os internos tinham acesso ao pavilhão e identificar os culpados.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que agentes prisionais encontram túneis de granda extensão no Complexo de Santa Izabel. Em junho, um túnel de aproximadamente 30 metros e 7 de profundidade e que seria usado para fuga de detentos, foi encontrado durante uma revista ao Pavilhão 5.

