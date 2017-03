Túnel em centro de triagem de Ananindeua é descoberto por agentes prisionais

Descoberta foi feita durante a madrugada desta sexta-feira, 31. 40 detentos foram remanejados e distribuídos para a manutenção do local.

Agentes prisionais da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) descobriram durante a madrugada desta sexta-feira (31) um túnel na cela quatro da Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua, na região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Susipe, o túnel possuía cerca de 80 centímetros de profundidade e 90 centímetros de comprimento. Ainda de acordo com a Susipe, Os 40 detentos que estavam no local foram remanejados e distribuídos para que fosse feita a manutenção na referida cela. Um boletim de ocorrência na delegacia e um Termo de Circunstancial de Ocorrência serão registrados ainda nesta sexta.

Fonte: G1 PA.

