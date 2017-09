Turbina pega fogo e avião faz pouso de emergência no Japão

Voo da Japan Airlines seguia para Nova York após decolar de Tóquio

Passageiros de um voo da companhia Japan Airlines (JAL), com origem em Tóquio e destino a Nova York, viveram um susto nesta terça-feira (5). Segundo o G1, uma das turbinas do Boeing 777 pegou fogo, supostamente por conta da entrada de um pássaro, e o comandante precisou retornar ao aeroporto internacional da capital do Japão para fazer um pouso de emergência, depois de deixar parte do combustível cair no mar.

O voo era composto por 233 passageiros e 18 tripulantes e a aterrissagem, ocorrida às 12h09 no horário local, ocorreu sem problemas – até o momento não há informações sobre feridos.

