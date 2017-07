Turismo interno aumenta 16% no Pará durante julho, aponta Sebrae

Turismo interno movimenta economia e aumenta consumo em 10%, segundo pesquisa.

O turismo interno aumenta 16% no Pará em julho, segundo estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e provoca alta de consumo de 10%. O aumento se dá na compra de roupas, acessórios, alimentos e bebidas.

O estudo também traz os dez destinos mais procurados pelos turistas no Estado, “um alerta para as micro e pequenas empresas dessas regiões turísticas”. Os mais procurados são Salinas, Mosqueiro, Marudá, Marajó, Cametá, Outeiro, Alter do Chão, Praia de Tucunaré (Marabá), Praia de Caripi (Barcarena), Ajuruteua (Bragança) e Algodoal (Maracanã).

Ainda segundo o estudo, 80% dos paraenses pretendem viajar nos fins de semana de verão; mais de 1/4 dos paraenses veem a praia como o principal atrativo da estação; 20% dos entrevistados afirma participar de algum festival de verão; seis em cada dez paraenses pretendem viajar para destinos regionais em julho; cidades com praias são as favoritas (30%), seguidas pelas cidades com rios (26%) e cidades com clima mais pacato e interiorano (25%).

Fonte: G1 PA.

