Turista Americana internada com suspeita de coronavírus em Santarém

A paciente é turista que esta em navio cruzeiro ancorado na cidade de Santarém.

Paciente com suspeita de coronavírus em Santarém (foto:Divulgação)

De acordo com o Jornal O Impacto, uma paciente norte americana, que chegou a Santarém em navio cruzeiro, está internada no Hospital da Unimed Oeste do Pará, em Santarém, com quadro de pneumonia grave.

Apesar de não haver um diagnóstico preciso, não está descartada a suspeita de coronavírus.

A paciente encontra-se na sala de reanimação, isolada dos demais pacientes.

O Jornal divulgou que o médico Alberto Tolentino, presidente da Unimed Oeste do Pará, foi orientado aos colaboradores que adotem os protocolos de saúde recomendados pela OMS e Ministério da Saúde, tais como uso de máscaras cirúrgicas e higienização das mãos.

O médico informou ainda a nossa reportagem, que uma profissional infectologista analisa o caso.

Por:Redaçao Jornal Folha do Progresso com o Impacto em 4 de fevereiro de 2020 0

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...