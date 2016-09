Turista belga morre afogado na Praia do Maguary, em Belterra

O turista belga Jean Paul, de 69 anos, morreu na tarde de segunda-feira (05), após sofrer um afogamento na praia conhecida como Ponta do Maguary, no município de Belterra, no oeste do Pará.

A vítima estava acompanhada de outros turistas, num grupo que visitava a região da Flona do Tapajós. Após o afogamento, comunitários tentaram reanimar o turista e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, ele não resistiu e morreu em seguida.

O corpo do belga foi trazido para Santarém por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC).

Segundo o delegado da Polícia Civil de Belterra, Lucivelton Santos, foi instaurado um inquérito policial para apurar as causas da morte, mas a perícia do IML deve confirmar a morte por afogamento.

A esposa da vítima prestou depoimento à Polícia, que vai comunicar às autoridades belgas para o translado do corpo de Jean Paul para aquele País.

Fonte: RG 15/O Impacto e Quarto Poder

