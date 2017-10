Turista espanhola morre baleada na Rocinha

Os disparos na favela foram ouvidos em vários locais da Zona Sul. Na Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Gávea, alunos e professores se asustaram com os barulhos dos disparos. No Alto Leblon, moradores relataram ter ouvido rajadas vindas na região de mata.

Entre os estrangeiros havia, além do guia, um italiano, e três espanhóis, que estavam no banco de trás. O grupo trafegava pela Estrada da Gávea.

Ainda não estão esclarecidas as circusntâncias da morte. As primeiras informações dão conta de que o grupo seguiu viagem e a mulher, então, acabou sendo atingida no tiroteio desta manhã.

Uma turista espanhola foi morta a tiro, na manhã desta segunda-feira, na Favela da Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo as primeiras informações da PM, ela fazia parte de um grupo de cinco turistas que não obedeceu à ordem da Polícia Militar para deixar o local.

You May Also Like