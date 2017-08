Turistas estrangeiros elegem a comida do Pará a melhor do país

Pato no tucupí, tacacá, maniçoba, moquecas, caruru e chibé são algumas iguarias que podem ser encontradas em Belém.

Quando o assunto é gastronomia, o Pará desponta na lista de lugares preferidos dos turistas. A capital do estado, Belém, se destacou como o destino brasileiro mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2016, segundo pesquisa do Ministério do Turismo. Os pratos, muitos deles considerados exóticos pelos turistas, levam ingredientes da cultura indígena, temperada com influências portuguesa e africana.

“Há três anos venho para o Círio, mas confesso que não é apenas por causa de Nossa Senhora de Nazaré. É, também, pela comida”, confessa o merinheiro francês Ludovic Miotti, de 34 anos, que casou com uma paraense e se tornou fãn de carteirinha da comida do Pará. O açai ocupa o primeiro lugar da sua lista de preferências. “Como com paixe, camarão, carne seca e o que vier”, diz.

De acordo com o estudo do Ministério do Turismo, enquanto a gastronomia brasileira recebeu nota máxima (muito bom e bom), de 95,4% dos visitantes internacionais, a de Belém chegou ao topo, com 99,2% de aprovação. Os cheiros e sabores da fauna e da flora da Amazônia – açaí, camarão, caranguejo, peixes, além de ervas – como o jambu -, pimentas e a famosa farinha de mandioca – encantaram turistas da França, principal emissor de turistas para Belém em 2016, com 34% do total de visitantes, e também do Suriname, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Alemanha, entre outros.

As avaliações positivas da gastronomia dos principais destinos brasileiros, com percentuais acima dos 93%, mostram que este é um ativo importante do turismo brasileiro. Entre os destinos mais bem avaliados, além de Belém, estão Belo Horizonte (98,5%), Porto Alegre (98,2%), Paraty (97,7%) e São Paulo (97,5%), nesta ordem.

