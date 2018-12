Turma de medicina que teve colação atencipada pela Uepa recebe CRM e pode se inscrever no ‘Mais Médicos’ até sexta

(Foto:Reprodução)- Conselho Regional de Medicina entrega registros para novos médicos

Trinta e seis recém formados em medicina pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) tiveram a entrega antecipada da carteira profissional pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) nesta segunda-feira (3). A colação de grau estava prevista para 20 de dezembro, mas foi antecipada para que os profissionais pudessem se inscrever no programa Mais Médicos, do governo federal, que segue até sexta-feira (7).

De acordo com levantamento feito pelo G1, seis municípios não receberam inscrições no programa, até o dia 27 de novembro – Aveiro, Trairão, Curuá, Faro, Santa Cruz do Arari e Curralinho.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que, até então, foram preenchidas 431 das 524 vagas no Pará, o que corresponde a 83%.

De acordo com a Sespa, até o dia 27 de novembro, seis municípios não estavam inclusos no edital, lançado pelo Ministério da Saúde, sendo eles Acará, Breu Branco, Igarapé Miri, Irituia, Piçarra e Salvaterra.

A Sespa disse ainda, que a respeito da quantidade de médicos cubanos, ainda não há como precisar a informação em números precisos absolutos.

Fonte:G1PA

