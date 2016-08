TV Senado “antecipa” posse de Michel Temer

Antes mesmo do início da votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, um teste realizado no painel virtual do auditório da Casa, a TV Senado, exibiu uma mensagem antecipando a oficialização de Michel Temer como presidente do Brasil em caráter definitivo.

“Michel Temer toma posse em definitivo em sessão do Congresso ainda hoje”, dizia a legenda. De acordo com o portal Extra, o senador Roberto Rocha (PSB-MA) indicou que votará a favor do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Segundo o portal, já seriam 54 o número de votos a favor do impeachment, suficiente para o afastamento definitivo de Dilma.

Na segunda-feira, durante a defesa de Dilma no Senado, dois senadores anunciaram voto contra o afastamento: Otto Alencar (PSD-BA), ex-vice-governador da Bahia durante o mandato do petista Jaques Wagner, e Telmário Mota (PDT-RR). Mota, no entanto, conversou com o Planalto e pode votar a favor do impeachment.

Outros senadores que ainda não haviam revelado voto também elogiaram a presidente afastada, mas a avaliação geral, mesmo entre petistas, é que dificilmente Dilma conseguirá ganhar apoios suficientes para reverter o impeachment. Segundo senadores do partido, existe um potencial de 10 votos que poderiam virar, mas seria necessária uma onda que ainda não veio.

