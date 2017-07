Uber começa a cadastrar motoristas nesta quinta em Santarém, Marabá e Parauapebas

O Pará foi o primeiro estado da região norte onde o Uber começou a atuar, com os motoristas da capital Belém podendo dirigir para a empresa desde fevereiro de 2017. Atualmente, já são mais de 50 mil motoristas parceiros em todo o Brasil, em mais de 60 cidades do país.

A partir desta quinta-feira (27), os municípios de Santarém, Marabá e Parauapebas começam a fazer parte da rede do Uber, aplicativo de transporte de passageiros, presente em inúmeras cidades do mundo todo. Passageiros terão acesso a uma opção de transporte privado mais barata, assim como os motoristas poderão complementar sua renda trabalhando para a empresa multinacional.

Belém faz parte da rede do app desde fevereiro, tornando o Pará o primeiro estado do Norte a receber o serviço

