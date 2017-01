Uepa abre inscrições para bolsistas de iniciação científica, em Belém

São ofertadas 10 vagas e inscrições encerram no dia 03 de fevereiro.

Bolsas são para alunos de graduação em Ciências Biológicas e Saúde.

O Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária na Amazônia (PPGBPA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo e Estudos a Pesquisas (FAPESPA), abriu as inscrições para bolsas de iniciação científica. São ofertadas 10 vagas e as propostas devem ser submetidas até 03 de fevereiro de 2017.

O orientador será responsável em indicar para o programa o bolsista, que deverá ser aluno regularmente matriculado em um curso de graduação nas áreas de Ciências Biológicas e Saúde. Confira detalhes da seleção no edital publicado no site da instituição.

As inscrições são feitas com o preenchimento de um formulário; apresentação do Curriculum Lattes do orientador proponente; e o plano de trabalho para o bolsista. Os documentos deverão ser encaminhados a secretaria Programa de Pós-graduação através do e-mail ppgbpa@yahoo.com.br.

O bolsista precisa ter Curriculum atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, não ter vínculo empregatício, dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa. A bolsa terá duração de 12 meses e tem o valor equivalente a R$400 mensais. O resultado final será divulgado em 10 de fevereiro.

Fonte: G1.

