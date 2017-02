Uepa abre inscrições para processo seletivo de transferência externa

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, apenas pela internet.

Candidatos devem ficar atentos a critérios de seleção.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu nesta quinta-feira (2) as inscrições para o processo seletivo de transferências externas, voltado para estudantes de outras instituições de ensino superior que desejam ingressar nos cursos de graduação da instituição.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60, em qualquer agência bancária, até 9 de fevereiro, de acordo com o horário bancário. As inscrições serão homologadas após a confirmação do pagamento da taxa. Será concedida isenção de pagamento aos candidatos com deficiência, necessidade especial, ou que enviarem o requerimento de isenção de taxa devidamente preenchido, disponibilizado na página do concurso. Outros documentos para solicitação de isenção estão especificados no edital.

Serão ofertadas 579 vagas distribuídas entre os campi de Belém e dos municípios do interior do Pará e a seleção ocorrerá em duas fases. A primeira inclui a análise da documentação e os candidatos têm de 2 a 8 de fevereiro para entregarem a cópia da ficha de inscrição; declaração de vínculo com a instituição de origem em que está regularmente matriculado; histórico escolar original e atualizado ou cópia autenticada; cópia autenticada do documento de autorização ou reconhecimento do curso de origem; desenho curricular integral do curso de origem; programas das disciplinas cursadas, com as cargas horárias, carimbo e assinatura do órgão responsável na instituição de origem.

A segunda fase consiste na realização de uma prova de redação marcada para 23 de fevereiro. O acesso aos campi que realizarão as provas ocorrerá das 7h às 8h. A partir das 8h, os portões serão fechados. As provas irão se iniciar às 8h.

Poderão concorrer ao processo seletivo somente candidatos que não foram beneficiados com mudança de curso por meio de outro Processo Seletivo de Transferência Interna ou Externa, realizado pela Uepa; ser oriundo do mesmo curso para o qual deseja transferência, entre outros. O candidato selecionado para as vagas na graduação deverá comparecer ao campus ou Núcleo da Universidade em que foi selecionado, a fim de ser instruído a respeito dos procedimentos da matrícula.

