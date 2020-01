Uepa anuncia data de divulgação do listão de aprovados do Processo Seletivo 2020

Candidatos conferem o listão nos murais da Uepa. — Foto: Nailana Thiely/ Ascom Uepa

Anúncio será feito no dia 29 de janeiro, a partir das 10h. As aulas na instituição começam no dia 10 de fevereiro.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta quarta-feira (21) que vai divulgar na próxima semana o listão de aprovados no Processo Seletivo 2020. O anúncio será feito no dia 29 de janeiro, a partir das 10h. As aulas na instituição começam no dia 10 de fevereiro.

Os candidatos poderão ter acesso ao listão dos aprovados em paineis que ficarão expostos em frente ao prédio da UEPA, no bairro do Telégrafo, ou no site da universidade. Antes da divulgação de todos os aprovados, o reitor da Uepa vai divulgar os três primeiros lugares gerais.

Para 2020, a Uepa ofertou 3.656 vagas, distribuídas em 28 cursos de graduação. No total, o Prosel reforça a presença de cursos da Uepa em 16 municípios, sendo 1.532 vagas ofertadas na capital e 2.124 vagas no interior.

Matrícula

O período de matrícula de calouros será do dia 4 a 7 de fevereiro. Para realizar sua matrícula, o candidato aprovado deverá comparecer ao Campus da Universidade no qual realizará o curso para o qual foi selecionado com os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento; certificado de alistamento militar (candidatos do sexo masculino); uma foto 3 x 4; título de eleitor, histórico escolar do Ensino Médio; certificado de conclusão do Ensino Médio.

