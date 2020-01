Uepa divulga lista da concorrência por vaga do Prosel 2020 — Foto: Agência Pará

São mais de 83 mil inscritos disputando as 3.656 vagas ofertadas pela instituição em 28 cursos disponíveis.

Foi divulgado nesta quinta-feira (9) a lista da concorrência do Processo Seletivo (Prosel) 2020 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Foram 83.035 inscritos para disputar 3.656 vagas ofertadas.

Para cotistas, que detêm 50% das vagas ofertadas, o curso de fisioterapia no campus de Belém foi o mais concorrido, com 185 candidatos por vaga. Em segundo, está biomedicina em Belém, com 101,33 inscritos; e em terceiro, medicina em Marabá, com 92,20.

Já entre os candidatos não cotistas, o curso mais concorrido também é fisioterapia em Belém, com 72,35 candidatos por vaga; seguido de medicina em Marabá com 69,35 e medicina em Belém, com 67,38.

O Prosel 2020 concedeu para 69.468 inscritos isenção do valor de inscrição, contabilizando 83,66% do total de candidatos.

“A procura pela Uepa é muito significativa, portanto estamos investindo no acesso da comunidade paraense ao ensino superior. É uma forma de inclusão e uma política afirmativa dentro das questões sociais que nós precisamos primar por sermos uma universidade pública”, afirmou a diretora de Acesso e Avaliação, Glória Rocha.

A Uepa informou que, no Prosel 2020, as vagas são distribuídas entre 16 municípios: Belém, Altamira, Barcarena, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marabá, Moju, Paragominas, Redenção, Santarém, São Miguel do Guamá, Salvaterra, Tucuruí e Vigia.

