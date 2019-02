UEPA divulga lista de repescagem do Processo Seletivo 2019

As matrículas para os novos alunos da UEPA serão realizadas ainda nesta semana (Agência Pará)

Matrículas serão realizadas nos dias 13 e 14, de 8 às 12h e 14h às 18h

A Universidade do Estado do Pará divulgou, na manhã desta terça-feira (12), a relação de repescagem para os candidatos do seu Processo Seletivo 2019. A matrícula será feita nos dias 13 e 14 deste mês, de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. A convocação é feita pelo reitor da Uepa, Rubens Cardoso da Silva, “com base nas normas do edital nº 062/2018 do Prosel (Processo Seletivo 2019 e) obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do referido concurso”.

Confira o listão aqui.

