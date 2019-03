UEPA divulga lista de Repescagem e convoca 701 alunos

(Foto: Mácio Ferreira/Ag. Pará)

Os vestibulandos do Processo Seletivo 2019 (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) já podem verificar se seu nome consta na terceira lista de repescagem divulgada pela instituição nesta terça-feira (12). Ao todo, 701 candidatos foram convocados para o ingresso na Universidade. Deste total, 478 são de convocações a alunos cotistas. Nos municípios do interior, foram chamados 335 novos aprovados.

As matrículas ocorrem nos dias 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de março, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na coordenação do campus em que o calouro foi aprovado. Caso o selecionado não compareça presencialmente nestes dias e horários ou não apresente a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na Universidade.

Os interessados devem levar os originais (para fins de comprovação) e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade; cadastro de pessoas físicas (CPF); certidão de nascimento ou casamento; certificado de alistamento militar (candidatos do sexo masculino); uma foto 3 x 4 recente; título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou certificado de quitação eleitoral; histórico escolar do ensino médio; comprovante de residência (recente e que contenha o número do CEP).

Confira o listão aqui!

(Com informações da Agência Pará)

