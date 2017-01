Uepa divulga listão de aprovados com 3.702 calouros

Universidade do Estado vai selecionar 3.702 estudantes em 27 cursos

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga hoje, a partir das 9h, o listão dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel/2017). São ofertadas 3.702 vagas em 27 cursos, distribuídas igualmente entre o Prosel e a 3ª etapa do Prise, as duas modalidades de acesso à Universidade. Em 2017, a Uepa também reservou 50% das vagas a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escolas da rede pública, por meio do sistema de cotas sociais.

Esta terceira etapa do Prise registrou 5.671 candidatos inscritos, que fizeram prova no dia 11 de dezembro de 2016. Já os 82.559 candidatos do Prosel se submeteram à primeira aplicação das provas do Enem, em 5 e 6 de novembro, e a segunda aplicação em 3 e 4 de dezembro de 2016.

Neste certame, no Prise, o curso mais concorrido entre os candidatos não cotistas é Biomedicina, com 24 inscritos por vaga, seguido de Fisioterapia, com 20,7 candidatos por vaga e, em terceiro, Medicina, com 18,6 concorrentes por vaga. Já entre os cotistas, o curso mais concorrido foi Medicina, com 9,4 candidatos por vaga, além de Fisioterapia, com 7,8 inscritos por vaga e Biomedicina, com 7,3 candidatos por vaga.

No Prosel, os cursos de saúde também foram os mais concorridos. Entre não cotistas, Fisioterapia, em Belém, teve 112,3 candidatos para uma vaga; Medicina em Marabá teve 92,8 candidatos por vaga; e Medicina, em Belém, com 86,88 por vaga. Entre os cotistas, Fisioterapia em Belém teve 333,1 candidatos para uma vaga; Enfermagem em Tucuruí, 197,6 por vaga; e Licenciatura em Educação Física em Belém, 180,69 por vaga.

ELIMINAÇÃO

Estará automaticamente eliminado no processo de classificação do Prosel, o candidato que faltou em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2016 ou obteve nota inferior a 400 na Redação, numa escala de 0 a 1000, ou ainda obteve média aritmética das notas do Exame inferior a 400.

Ainda será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem, aos candidatos que concluíram o ensino médio, ou equivalente, em escolas localizadas no Estado do Pará. A comprovação dessas condições será feita no ato da matrícula. O candidato que não provar a veracidade das informações será eliminado do processo e perderá o direito à vaga.

Este ano, a Universidade ofertou, pela primeira vez, vagas no Curso de Licenciatura em Letras Libras fora da capital. Desta vez, a turma será formada no município de Marabá.

