Uepa divulga nova lista de repescagem de calouros

Listão foi divulgado esta manhã. É a nona chamada de 2019. Confira o listão

A 9ª lista de candidatos convocados na repescagem dos Processos Seletivos 2019 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 17, no site da instituição. A chamada é exclusiva para cursos que se iniciam no 2º semestre, e obedece à ordem de classificação dos candidatos.

– Confira a lista completa da 9ª repescagem aqui

Foram convocados no total 16 candidatos, sendo 13 novas chamadas para cotistas e três para não-cotistas. As vagas são para os municípios de Belém, Marabá, Igarapé-Açu, Santarém e Castanhal. Caso o estudante não compareça no período e horário especificado ou não apresente a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na Universidade.

ATENÇÃO ÀS MATRÍCULAS

As matrículas serão realizadas nos dias 18 e 19 de junho, das 8h às 12h e de 14h às 18h. Os estudantes convocados devem comparecer à coordenação do campus para o qual foram aprovados portando a documentação exigida para realizar a matrícula.

Mais informações podem ser conseguidas junto à Diretoria de Acesso e Avaliação da Universidade do Estado do Pará (DAA-Uepa), pelo número (91) 3299-2216 (com informações da Assessoria de Comunicação da Uepa).

VEJA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Os aprovados devem levar os originais (para confirmação) e as cópias dos seguintes documentos:

– Carteira de Identidade;

– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

– Certidão de Nascimento ou Casamento;

– Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

– Uma foto 3 x 4 recente (colorida);

– Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou Certificado de Quitação Eleitoral;

– Histórico Escolar do Ensino Médio;

– Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

– Comprovante de Residência (recente e que contenha CEP).

