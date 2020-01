UEPA diz em redes sociais que listão está próximo

Resultado com listão de 2020 está previsto em edital para sair até o fim de janeiro (Foto:Reprodução/Ascom Uepa)

Prazo dado pelo edital prevê resultado até no máximo dia 31 de janeiro

A Universidade do Estado do Pará confirmou em suas redes sociais nesta quarta-feira (8) que a divulgação do listão do Processo Seletivo 2020 da universidade está próximo. Segundo o edital da instituição, o resultado está previsto para sair até o dia 31 de janeiro.

“Futuros calouros e calouras, sei que vocês estão super ansiosos para a divulgação do listão, não é mesmo? Mas acalmem os coraçõezinhos de vocês que, segundo o edital do Prosel, o resultado está previsto para sair até o dia 31 de janeiro”, divulgou a Universidade do Estado do Pará em seu perfil no Instagram.

O Prosel Uepa 2020 oferece 3.656 vagas em 28 cursos. A graduação em Engenharia de Software foi ofertada pela primeira vez nos municípios de Castanhal (30 vagas) e Redenção (30 vagas). No total, o Prosel soma a presença de cursos da Uepa em 16 municípios, sendo 1.532 vagas ofertadas na capital e 2.124 vagas no interior. As provas foram realizadas em outubro de novembro de 2019.

As vagas da UEPA são destinadas aos candidatos que concluíram ou estão concluindo em 2019 a última série do Ensino Médio ou equivalente, e participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019). Para concorrer às vagas do Prosel 2020, os candidatos puderam se inscrever às Vagas para Cotistas (VC), com 50% do total de vagas ofertadas.

Após a divulgação do resultado final do seletivo, até 31 de janeiro, a matrícula dos calouros sertá feita entre 04 e 7 de fevereiro. As aulas começam em 10 de fevereiro.

Os períodos de chamadas de repescagem para cursos com entrada no 1º e 2º semestres de 2020 ocorrerão entre 18 de fevereiro e 30 de março e de 3 a 30 de agosto (período de chamada subsequente para cursos com entrada apenas no 2º semestre de 2020)

Fonte:Redação integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...