Uepa: quase 63% dos aprovados são de escola pública

No total, 2.323 estudantes da rede estadual conseguiram uma vaga na instituição

Do total de 2.323 estudantes, quase 63% dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade do Estado do Pará, são de escolas públicas do Estado, segundo informou a assessoria de comunicação da Uepa, nesta terça-feira (31). Os dados foram contabilizados logo após o listão divulgado na manhã de hoje pela instituição. Entre os aprovados do Prosel, quase 69% são oriundos de escolas públicas, já no Prise, 54% são provenientes da rede estadual.

De acordo com levantamento da Uepa, dos 2.199 candidatos aprovados pelo Prosel, 1.512 (68,76%) são de escolas públicas paraenses e 651 candidatos (29,60%) são de escolas particulares do Estado. Dos demais aprovados, 25 (1,14%) referem-se à certificação do Pará e 11 candidatos são de escolas de outros estados (0,50%). Já em relação ao Prise, que contabiliza um total de 1.496 aprovados, 811 (54%) são alunos da rede estadual e 673 (46%) do ensino particular.

“Essas aprovações são decorrentes do trabalho integrado que vem sendo feito pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com os estudantes, professores e gestores de escolas e unidades administrativas nos municípios”, afirmou o secretário adjunto de ensino, Roberto Silva.

A comunidade estudantil da Escola Albanízia de Oliveira Lima, no bairro do Marco, comemora a segunda aprovação da estudante Thainá Lobato de Souza, 17 anos, em dois dias. Ela foi aprovada na segunda-feira (30) no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o curso de Medicina Veterinária, na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Agora, Thainá foi aprovada em Letras na UEPA. Na Escola D. Pedro I, no bairro de Val-de-Cans, o estudante Matheus Araújo Valente, conseguiu aprovação em Medicina na UEPA. Em outros municípios do Estado, a alegria dos candidatos aprovados na UEPA também foi predominante nas escolas estaduais.

Veja o nome dos aprovados na Uepa!

Além da capital, em diversos municípios do interior estão sendo registradas comemorações de alunos aprovados no Processo Seletivo da UEpa. Entre eles está a aluna Yasmim Lima de São João de Pirabas. Conseguiu aprovação em dois cursos: pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) conseguiu uma vaga para Direito na Universidade Federal do Pará (Sisu/UFPa) e pela Uepa a vaga conquistada foi em Direito. Em Moju, o aluno Maurício Ferreira Souza conseguiu uma vaga em Medicina na UFPa pelo Sisu. Na Unidade Educacional Especializada Astério de Campos 13 alunos conseguiram a aprovação.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...