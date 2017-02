UEPA seleciona docentes no regime de Tempo Integral

A inscrição inicia hoje e vai até o dia 8 de março. Serão 30 vagas disponibiliadas.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) lançou hoje o edital de seleção para Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva (Tide), destinado aos docentes da Uepa que pretendem aumentar sua carga horária.

Para concorrer as 30 vagas, o candidato deve, entre outros requisitos presentes no edital, ser docente efetivo que integre a carreira do magistério público superior da Uepa, ter titulação de mestre ou doutor reconhecida pelo MEC, apresentar plano de trabalho para o período de três anos e ser líder ou membro de Grupo de Pesquisadores da instituição.

O período de inscrição vai de 8 de fevereiro a 8 de março de 2017 e deve ser formalizado junto ao Protocolo Central da Reitoria, juntamente com todos os documentos descritos no edital. O resultado final da seleção será divulgado no dia 24 de maio de 2017, no site da Uepa.

