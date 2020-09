Ufopa abre inscrições para o Vestibular Especial 2020 com vagas para Novo Progresso

Interessados podem se inscrever ate o dia 22 de outubro. (Foto:Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial (Prosel) 2020 da universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). De acordo com as informações que foram divulgadas pela instituição de ensino, as inscrições seguem até o dia 22 de outubro. Os interessados podem se inscrever mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 80.

Ufopa abre inscrições para o Vestibular Especial 2020

As inscrições podem ser feitas através deste site.

Estudantes que se enquadrem na categoria de baixa renda familiar podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para participar deste processo seletivo. Para comprovar a condição, serão aceitas as inscrições somente de candidatos que sejam de escolas públicas e que tenham cadastro no CadÚnico, do Governo Federal.

A lista com os aprovados no processo seletivo para isenção será publicada no dia 21 de setembro, com mais dois dias de período de recurso e com a lista final sendo publicada no dia 25 de setembro.

Serão oferecidas 90 vagas através deste processo seletivo, sendo que 50 oportunidades para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, em Novo Progresso, e 40 oportunidades para Agronomia, graduação ministrada em Rurópolis. Do total de vagas, metade é destinada aos estudantes de escolas públicas.

Ufopa abre inscrições para o Vestibular Especial 2020

A previsão é de que a turma do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária comece a partir de março de 2021. Já a turma do curso de Agronomia deve começar somente em agosto de 2021.

Sobre o Prosel

Este processo seletivo será composto por uma prova contendo um caderno de questões objetivas com 35 perguntas abrangendo todo o conteúdo do Ensino Médio e também uma redação. A prova está prevista para ser aplicada no dia 13 de dezembro, somente no turno da manhã, das 8h às 12h.

O resultado do Prosel será publicado até 8 de janeiro de 2021. Os candidatos terão até dois dias para recorrer e a versão final das notas sairá em até cinco dias após os recursos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...