Ufopa divulga relação dos aprovados no Processo Seletivo 2019

Período de habilitação dos convocados será de 4 a 6 de fevereiro, das 8h30 às 12h

João Thiago Dias

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou, no início desta tarde de segunda-feira (28), a relação com os aprovados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2019. Confira:

LISTA DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO REGULAR 2019 DA UFOPA

Neste ano, foram ofertadas 1.413 vagas nas unidades dos municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Óbidos e Juruti.

CONCORRÊNCIA

Ao todo, foram contabilizadas 11.177 inscrições, sendo 9.520 candidatos cotistas e 1.657 não cotistas. O curso de direito foi o mais concorrido, com 1.823 inscritos, seguindo pelos cursos de farmácia, com 977 inscritos, e engenharia civil, ofertado em Itaituba, com 568.

Neste edital, foram reservadas 711 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais e 702 vagas para ampla concorrência (não cotista).

HABILITAÇÃO

O edital de convocação para habilitação já está disponível no site da instituição. O período de habilitação para os classificados será de 4 a 6 de fevereiro, das 8h30 às 12h, no respectivo campus de cada município.

Será necessário apresentar cópias e originais da seguinte documentação: carteira de identidade e CPF; título de eleitor; comprovante de quitação com o serviço militar, para homens maiores de 18 anos; comprovante de residência; certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio; e uma foto 3×4.

Além disso, será pedido o formulário de cadastro acadêmico e a declaração de que não possui vínculo com outra Instituição Pública de Ensino Superior, disponíveis no site da Ufopa.

VAGAS REMANESCENTES

Os candidatos não selecionados na primeira convocação e que desejarem continuar concorrendo às vagas remanescentes para a segunda convocação devem manifestar interesse, no site da Ufopa, no período que começa nesta terça-feira (29) e segue até 12 de fevereiro.

Fonte:O Liberal

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

