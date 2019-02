Ufopa gradua primeiro indígena em economia no Pará

Foto:Davi é oriundo do povo Munduruku cara preta, na região do médio Tapajós (Ascom Ufopa)

Davi Fialho, da aldeia Escrivão, colou grau na última segunda-feira, em Santarém

O primeiro economista indígena do Pará colou grau na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) na segunda-feira (4). Oriundo do povo Munduruku cara preta, David Fialho veio da aldeia de Escrivão, na região do médio Tapajós, município de Aveiro, para cursar Ciências Econômicas em Santarém. Com apenas 24 anos, o jovem é o primeiro aluno indígena a concluir o curso no estado.

“Agora eu lembro de todas as dificuldades que tive quando vim da aldeia pra cá, passei por um processo de adaptação, não tinha familiares aqui. Hoje, receber o diploma é uma satisfação, um orgulho que consegui dar para o meu povo, meus familiares. Cumpri a expectativa que eles tinham de ver eu me formar, era um retorno muito esperado. É muito especial, muito gratificante”, ressaltou Fialho.

Agora já economista, ele pretende ingressar em um programa de mestrado e procurar emprego na área de formação.

Além de David, outros cinco estudantes do ICS colaram grau na mesma solenidade. São egressos dos cursos de Ciências Econômicas, Direito e Antropologia.

