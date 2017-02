Ufopa lança edital de Processo Seletivo Regular 2017

Será utilizada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 ou 2016.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lança nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017, os editais dos processos seletivos Regular (PSR), Especial Indígena (PSEI) e Especial Quilombola (PSEQ), destinados ao provimento de vagas nos cursos de graduação (Bacharelados e Licenciaturas). Para 2017, a Universidade oferta 1.126 vagas, sendo: 1.018 para o PSR; 54 para o PSEI; e 54 para o PSEQ.

Para o Processo Seletivo Regular, as 1.018 vagas são para os cursos do Campus de Santarém, das quais 30 vagas são destinadas ao ingresso de Pessoas com Deficiência (PcD), 509 para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais e 479 vagas de ampla concorrência. Gratuitas, as inscrições serão realizadas a partir das 12h do dia 13 de fevereiro até às 23h59 do dia 10 de março, pela internet, através do site: http://www.ufopa.edu.br/psr2017.

O preenchimento das vagas do PSR será processado com base no critério classificatório, por curso de opção, até o limite de cinco chamadas, conforme distribuição de vagas e turnos por curso.

No PSR 2017, a Ufopa utilizará o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2015 ou 2016, considerando o exame de maior nota (redação + áreas temáticas), inclusive para o ingresso pelo sistema de cotas sociais e pela vaga destinada à Pessoa com Deficiência (PcD). O PSR ocorrerá nas seguintes fases:

a) inscrição no site institucional da Ufopa;

b) seleção dos candidatos;

c) convocação, habilitação e matrícula.

No processo de inscrição, o candidato preencherá o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas, ocasião em que deverá obrigatoriamente prestar informações sobre seu perfil socioeconômico e indicar uma opção de curso. A correção e a idoneidade dos dados informados são de total responsabilidade do candidato. Dados fornecidos incorretamente não serão processados e a inscrição não será homologada.

Cada candidato terá o direito a apenas uma inscrição. Caso efetive mais de uma, será considerada a de data mais recente. As demais serão automaticamente indeferidas. A homologação da inscrição será realizada após a confirmação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de que o candidato realizou o ENEM 2015 ou 2016. De acordo com o Edital, estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que, alternativamente, tenha obtido pontuação inferior a 450 na Redação; e pontuação média das quatro áreas temáticas inferior a 400.

Os candidatos não selecionados em primeira chamada que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem manifestar interesse, nas datas, horários e locais a serem divulgados em Edital Complementar. Os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão automaticamente o direito a concorrer às vagas remanescentes, em chamadas posteriores.

Ingresso por cotas sociais – A Ufopa oferta 509 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais, a serem preenchidas conforme os critérios estabelecidos na Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e na Portaria MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012. Cada candidato, em função das informações prestadas no momento da inscrição, será incluído no grupo correspondente, conforme descrição a seguir:

Grupo 1: candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

Grupo 2: candidatos que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

Grupo 3: candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita.

Grupo 4: candidatos que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita.

Os candidatos classificados para provimento das vagas reservadas devem comprovar, por ocasião da habilitação institucional, que se enquadram nos critérios de grupo. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato do PSR, sem possibilidade de reclassificação.

Mais informações sobre o PSR 2017 na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), localizada no Campus Amazônia, Avenida Mendonça Furtado, nº 2946, 4º andar, bairro de Fátima, em Santarém (PA); pelo telefone: (93) 2101-6519; e-mail: de.proen@ufopa.edu.br; ou no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/academico/processo-seletivo/psr-2017.

