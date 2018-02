Ufopa reabre inscrições para curso de especialização com foco no público da reforma agrária

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abre hoje (22) o segundo período de inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de especialização em saúde da família e comunidade. O prazo se estende até o dia 2 de março. O curso é resultado de parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).

Perfil dos candidatos à seleção

O curso tem a oferta de 40 vagas, prioritariamente para o público da reforma agrária – famílias assentadas, acampadas, beneficiárias do crédito fundiário, quilombolas e extrativistas – com diploma de nível superior, em qualquer área. Caso haja candidatos de outros perfis, o edital estabelece uma divisão das vagas. Nesse cenário, 70% das vagas devem contemplar o público da reforma agrária com diploma de nível superior, em qualquer área, e profissionais graduados pelo Pronera, na área da saúde e que exerçam atividades na saúde, em atendimento direto – nas Estratégias de Saúde da Família nos assentamentos ou no entorno -, em benefício da comunidade assentada.

A parcela de 30% das vagas pode ser preenchida por egressos de cursos superiores na área da saúde que tenham desenvolvido estágio, pesquisa ou extensão nas áreas de reforma agrária e trabalhadores de Unidades Básicas de Saúde (UBS), vinculados à Estratégia Saúde da Família, com diploma de nível superior em qualquer área, e cujo trabalho compreenda o atendimento às populações do campo, da floresta e de comunidades ribeirinhas.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas pela pessoa interessada ou por procuração simples, no período de 22 de fevereiro a 2 de março, no horário das 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30, nos campi da Ufopa localizados em Santarém (Unidade Amazônia, sede do Instituto de Saúde Coletiva); Óbidos; Oriximiná; Itaituba; Monte Alegre; Alenquer e Juruti.

As inscrições também poderão ser realizadas por envio envio postal para o seguinte endereço: Universidade Federal do Oeste do Pará – Unidade Amazônia – Instituto de Saúde Coletiva; Av. Mendonça Furtado, nº 2946, sala 204 – 2º andar A, Bairro de Fátima, Santarém, PA, CEP: 68040-470. Neste caso, o envio da documentação deve ser realizado até o dia 2 de março.

As inscrições via postal, enviadas dentro do prazo, serão consideradas para análise desde que recebidas até 24 horas úteis antes da data estipulada para homologação.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado pela instituição de ensino e estará condicionado à sua regulamentação. São três as etapas de seleção, nesta ordem: avaliação de títulos e carta de intenção; prova escrita; e entrevista.

Próximas etapas

A matrícula dos candidatos aprovados está prevista para o período de 2 a 6 de abril. O período letivo deve iniciar no dia 9 de abril.

O curso terá carga horária de 570 horas e duração de 18 meses. A dinâmica a ser adotada é com base na pedagogia da alternância, o que inclui atividades em sala de aula e em comunidades rurais.

Os alunos receberão auxílio de R$ 250, por 18 meses, para ajuda de custo e manutenção das atividades, tanto no tempo escola quanto no tempo comunidade.

Serviço

Processo seletivo do curso de especialização em saúde da família e comunidade

Inscrições: 22 de fevereiro a 2 de março de 2018

A íntegra do edital com as regras da seleção e o cronograma previsto até o início das aulas está disponível no site da Ufopa:

http://www.ufopa.edu.br/editais/isco/editais-2018

Mais informações sobre a seleção

Instituto de Saúde Coletiva (Isco), Unidade Amazônia, no município de Santarém

Email: adm.isco@ufopa.edu.br

Telefone: (93) 2101-6766

