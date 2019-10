UFPA abre inscrições para vestibular 2020 na segunda-feira (Foto:Thiago Pelaes / UFPA)

A instituição oferta um total de 7.143 vagas. Inscrições serão realizadas online, a partir de 14h de segunda, 7.

As inscrições para o concurso começam na próxima segunda-feira (7), às 14h, aqui . O edital com essas informações deve ser publicado até a próxima sexta-feira, 4, no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps).

A instituição oferta um total de 7.143 vagas, sendo 3.449 disputadas pela ampla ocorrência, 3.503 ofertadas pelo sistema de cotas da instituição e há ainda a oferta extra de 191 vagas extras para pessoas com deficiência (PcDs).

Cotas, SiSU, Bônus e Exames de Habilidades sem alteração – Assim como no ano passado, todas as vagas disponíveis na UFPA serão ofertadas pelo PS, ou seja, a federal do Pará não vai disponibilizar vagas pelo Sistema Unificado de Seleção do Ministério da Educação (SiSU/MEC) para ingresso em 2020.

Também está mantido o bônus de 10% para os candidatos que cursaram todo o ensino médio em um ou mais dos estados da região Norte, além da realização do exame de habilidades específicas para candidatos aos cursos de música e dança.

Vagas serão ofertadas por turma

Na reunião dos professores, técnicos e alunos da universidade que fazem parte do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), realizada nesta terça-feira, 1º de outubro, ficou definido que as vagas nos cursos da Universidade sejam ofertadas divididas pelas turmas.

Também foi aprovada uma alteração na maneira de realizar as chamadas “repescagens” para os cursos que tem dupla entrada, no mesmo turno. A ideia é que cada candidato opte por uma turma no ato da inscrição.

Mudança na repescagem para cursos de dupla entrada – A maior novidade do PS 2020, então, vai acontecer nas chamadas repescagens e isso apenas nos cursos em que a única diferença entre duas turmas ofertadas é o período de ingresso na UFPA. É o caso, por exemplo, das duas turmas de Direito vespertino.

Quem se inscrever em direito vespertino com entrada no primeiro semestre (2020.2) mas não conseguir sua classificação nesta turma, passa a compor uma lista de repescagem que contém todos os não classificados para direito vespertino (tanto para a turma do primeiro quanto para a do segundo semestre).

Ou seja, se surgirem vagas não preenchidas que precisem ser ocupadas a partir de novas chamadas (repescagens), todos os candidatos que se inscreveram para as duas turmas, cuja única diferença é o período de ingresso, irão para uma única lista.

É esta lista que será usada para preencher as vagas que surgirem por desistência ou indeferimento de registro na UFPA, no primeiro e no segundo semestre, respeitadas as opções de reserva legal de vagas, quando for o caso.

Serviço

Edital para o PS 2020 da UFPA estará disponível no dia 4 de outubro. Inscrições: Das 14h do dia 7 de outubro às 17h do dia 1º de novembro. Mais informações aqui.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...