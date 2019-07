UFPA abre mais 220 vagas para Pós-Graduação em mestrado e doutorado

(UFPA Campus Profissional — (Foto: Thiago Pelaes / UFPA)-Grande parte das inscrições encerram no dia 31 de julho, mas alguns editais seguem até 16 de setembro.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu na última terça-feira (24) incrições para mais de 220 vagas para pós-graduação. Ao todo, serão 146 vagas para mestrado e 79 para doutorado. As informações sobre os critérios de seleção podem ser conferidas nas páginas dos respectivos processos de seleção disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

De acordo com a universidade, a maioria das inscrições terminam no dia 31 de julho, com exceção do curso de Doutorado em Ecologia que encerra um dia antes, 30 de julho. As vagas oferecidas neste mês são para Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica, Doutorado em Genética e Biologia Molecular, além do Mestrado Profissional em Análises Clínicas.

Alguns editais possuem inscrições que seguem até o dia 13 de setembro. O mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia, ofertado no campus da universidade em Bragança, segue até o dia 6 de agosto. Já as inscrições para Mestrado e Doutorado em Geofísica continuam até o dia 8 de agosto. Em setembro, encerram as inscrições para Mestrado e Doutorado em Antropologia.

Por G1 PA — Belém

