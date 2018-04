UFPA afasta professor acusado de assédio sexual por duas estudantes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) se pronunciou sobre denúncia formalizada por duas alunas que afirmam ter sido vítimas de assédio sexual na instituição. O acusado é professor do curso de Geologia. O professor acusado pelas alunas foi afastado das atividades.

