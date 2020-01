UFPA anuncia data de divulgação do listão dos aprovados do vestibular 2020

Listão da repescagem têm mais de mil nomes. — Foto: Alexandre Moraes/UFPA

A relação de inscrições homologadas para disputar vagas do Processo Seletivo 2020 da instituição foram divulgadas nesta sexta-feira, 24.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou na madrugada desta sexta-feira (24) a relação de inscrições homologadas para disputar vagas do Processo Seletivo 2020 da instituição. São mais de 93 mil nomes que, agora, têm a confirmação de que seguem na disputa por uma das 6952 vagas, em 191 cursos de graduação distribuídos em todo o estado. O listão dos aprovados no processo seletivo 2020 está previsto para a próxima terça-feira (28) as 9h.

A relação de inscrições homologadas foi publicada após o recebimento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019) pela UFPA.

Veja aqui a lista completa das inscrições homologadas!!

Por G1 PA — Belém

